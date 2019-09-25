ترامب تحت التهديد.. بيلوسي تعلن ان مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا بشأن مساءلته وعزله لانه خان منصبه / فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 03:19
سقوط صفقة القرن.. مسؤولون “متصهينون” في إدارة ترامب يشعرون بالإحباط من الوضع السياسي المضطرب بإسرائيل

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني