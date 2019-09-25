سقوط صفقة القرن.. مسؤولون “متصهينون” في إدارة ترامب يشعرون بالإحباط من الوضع السياسي المضطرب بإسرائيل

اعرب مسؤولون امريكيون كبار عن شعورهم بالإحباط الشديد من الازمة السياسية في إسرائيل. وقال المسؤولون المطلعون على إدارة العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، في محادثات مغلقة تطرقت لها صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: “إن الجمود السياسي سيؤدي لان تضيع إسرائيل فرص هامة “.

ولم يتطرق المسؤولون الى الخطوات التي كان من الممكن ان يتخذوها فيما لو كانت هناك حكومة في إسرائيل، لكن هذه الأمور قيلت أيضا في سياق موضوع خطة السلام الامريكية(صفقة القرن)، وقال المسؤولون: “إسرائيل كان يمكن ان تكون بوضع أفضل، كان يمكننا ان نقوم بأمور أكثر”.

وشدد المسؤولون خلال المحادثات المغلقة ان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وللسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات، اهتماما بالغاً بإسرائيل، وهم قاموا بأمور هامة وكبيرة لأجلها بفترة إدارة ترامب وكانوا حريصين على الاستمرار بذلك، ولكنهم شددوا، فيما يتعلق بالحملة للانتخابات الرئاسية الامريكية التي ستجري العام القادم، “لا يمكن المعرفة ان كانوا سيستمرون بمنصبهم عاما أو خمس أعوام أخرى”. ومن اقوالهم يظهر ان على قادة إسرائيل ان يأخذوا بعين الاعتبار الفرص الخاصة التي يمكن اقتناصها خلال فترة ترامب، لكنهم لم يذكروا ذلك صراحة.

المسؤولون الكبار كانوا حذرين من تصريحاتهم حتى لا تظهر وكأن الولايات المتحدة تتدخل بما يحدث في النظام السياسي الإسرائيلي. حتى أنهم أشاروا الى أن :”الكل تحت السيطرة، ولن يكون هناك تغيير في خطة السلام كنتيجة من التطورات”. مع ذلك، يمكن الفهم من اقوال المسؤولين الأمريكيين انه اذا صح الافتراض ان المواقف السياسية لنتنياهو وغانتس تتشابه كثيرا، فان إسرائيل سوف تتصرف بحكمة في حال استغلت الفرصة التي تخبئها فترة ترامب.

ويتضح من اقوالهم أيضا انه في هذه المرحلة تميل إدارة ترامب الى تأجيل نشر صفقة القرن الى ان تتضح الصورة السياسية في إسرائيل. في المباحثات التي جرت داخل الإدارة الامريكية بالخصوص، كان الرأي المسيطر انه لا فائدة من نشر الخطة ما دام الفلسطينيون سيقومون برفضها حتى النهاية، وليس هناك في إسرائيل حكومة تمتلك الصلاحيات للرد عليها.

السفارة الامريكية في إسرائيل اختارت عدم التعليق على ما ورد في التقرير.

وفي سياق متصل، اجتمع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، والسفير الأمريكي بإسرائيل ديفيد فريدمان امس لأول مرة مع رئيس تحالف “أزرق ابيض” بيني غانتس. حيث ذُكر ان “الثلاثة اداروا مباحثات حول مواضيع مختلفة، بينها أهمية العلاقات الإسرائيلية الامريكية والتحديات الأمنية بالمنطقة والجهود للمضي لدفع عملية السلام”.

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