ترامب يصفه بالزعيم الكبير.. الكشف عن 4 محاولات لاغتيال السيسي ابرزها في استراحة المعمورة عام 2015 / فيديو
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جرينتش+2 11:16
من المبكر الاحتفال بنهاية نتنياهو “وصفقة ترامب”

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