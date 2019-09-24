مقتل 6 عناصر من جماعة الإخوان في تبادل لإطلاق النار غربي القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية في ضواحي القاهرة.

وفي بيان مقتضب، قالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، إن الشرطة تبادلت إطلاق النار مع الجماعة “الإرهابية” في مدينة 6 أكتوبر، على الطرف الجنوبي الغربي من العاصمة، متهمة إياها “بالتخطيط لسلسلة من العمليات الإرهابية”.

وتخوض قوات الأمن المصرية مواجهات مع الجماعات التكفيرية منذ عزل الرئيس الراحل محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

ويتركز نشاط الجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، وعلى الحدود الغربية الممتدة مع ليبيا لأكثر من ألف كيلومتر، حيث أسهم الوضع الأمني الهش في ليبيا بتوفير الغطاء والدعم للجماعات الإرهابية على الحدود الغربية. ما دفع السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتأمين الحدود.