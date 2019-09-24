ترامب يصفه بالزعيم الكبير.. الكشف عن 4 محاولات لاغتيال السيسي ابرزها في استراحة المعمورة عام 2015 / فيديو
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جرينتش+2 11:16
مقتل 6 عناصر من جماعة الإخوان في تبادل لإطلاق النار غربي القاهرة

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