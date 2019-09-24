ترامب يصفه بالزعيم الكبير.. الكشف عن 4 محاولات لاغتيال السيسي ابرزها في استراحة المعمورة عام 2015 / فيديو

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه “زعيم حقيقي”.

وألتقى ترامب نظيره المصري في نيويورك اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ترامب تعليقاً على المظاهرات في مصر، “إن المظاهرات تجري في كل دول العالم، وأن لدى مصر قائدا رائعا يحظى بالاحترام”.

وبدوره قال السيسي لنظيره ترامب أن مصر تقدر عاليا “حكمته” في التعامل مع الخيار العسكري في حل الأزمة في منطقة الخليج كـ “خيار أخير”.

وقال السيسي، إن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يصل الإسلام السياسي إلى الحكم، بحسب موقع “مصراوي”.

ولفت إلى أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب، قد كشف امس الإثنين، عن محاولة لاغتيال الرئيس السيسي خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

وقال أديب، “إن الرئيس عبد الفتاح السيسي من أكثر رؤساء العالم المطلوب اغتيالهم، موضحا أنه قد تم التخطيط لاغتياله أكثر من 4 مرات، وكان هناك معلومات في 2015 أنه سيتم استهداف الرئيس السيسي في المعمورة، وبالفعل تم إطلاق نار واستشهد ضابط”.

وأضاف أديب، “في 2015 تم رصد معلومات بالتخطيط لاستهداف الرئيس السيسي في تلك المنطقة وتم جمع المعلومات حتى تم القبض على شخص تابع للواء الثورة، واعترف بوجود اثنين يستأجران شقة فى إحدى العمارات المواجهة لاستراحة المعمورة، وتم القبض على هذين الفردين، ومعهم كاميرات في العمارة التي تبعد عن الاستراحة مسافة كيلو ونصف، وتم كشف محادثاتهم مع بعض الأتراك”.

وعرض “أديب”، الوحدة السكنية والكاميرات التي استخدمها الإرهابيين في مراقبة استراحة المعمورة، وكذلك عرض مقطع فيديو للاستراحة، حسب قوله.

ونوه بأن الرئيس قد رفض رفضا قاطعا كشف أي تفاصيل من محاولات اغتياله، وكانت الوحدة السكنية التي يراقبون منها الاستراحة تبعد عنها نحو 1500 متر.