القبض على 4 متورطين بسرقة المركبات وخطف حقائب النساء في عمان

صرح الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن العاملين في قسم بحث جنائي شرق عمان باشروا التحقيق في عدد من الشكاوى التي وردت اليهم بسرقة المركبات وخطف حقائب السيدات ، حيث تمكنوا من خلال التحقيقات وجمع المعلومات من تحديد هوية شخص مشتبه به من ذوي الاسبقيات الجرمية وألقي القبض عليه ، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة اربع مركبات وأربع حقائب سيدات من مناطق مختلفة شرق العاصمة ، وبوشر معه التحقيق.

وأضاف الناطق الإعلامي في سياق متصل أنه وعلى أثر عدد من الشكاوى التي تقدم بها عدد من السيدات للعاملين في قسم بحث جنائي شمال عمان بتعرضهنّ لخطف حقائبهنّ أثناء مسيرهنّ في الشارع العام من قبل مجهولين داخل مركبة، حيث بوشرت التحقيقات والتي قادت لتحديد هوية شخص من ذوي الأسبقيات وألقي القبض عليه وجرى ضبط المركبة التي بحوزته بعد تحديد مكان تواجده ، وبالتحقيق معه اعترف بخطف عدد من حقائب السيدات بالإشتراك مع اثنين آخرين ألقي القبض عليهما ايضاً ، والتحقيقات مستمرة.