” أمن الدولة” توقف شاهدا بقضية الدخان 15 يوما بتهمة شهادة الزور



عمان 24 أيلول (بترا)- قرر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء، بعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس، توقيف شاهد إثبات نيابة عامة بقضية الدخان 15 يوما وإحالته لمدعي عام شرق عمان بتهمة الشهادة الزور.

وفي نهاية الجلسة التي استمعت المحكمة خلالها لأربعة شهود إثبات نيابة عامة بقضية الدخان، قررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.

وكانت محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة المتهمين بقضية الدخان يوم الثلاثاء 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 51 شاهدا من اصل 141 شاهدا، وفي القضية 29 متهماً، منهم 6 فارون من وجه العدالة.

وفي القضية أيضا 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 تهم جنايات و13 تهمة جنحة.