الاعلام الاسرائيلي ينعي صفقة القرن ويعلن ان إدارة ترامب لن تقوم بعرضها خلال فترة قريبة جراء هزيمة نتنياهو الانتخابية
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جرينتش+2 03:48
اهم محاكمة بتاريخ الجزائر تبدأ اليوم ضد شقيق بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين وزعيمة حزب

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