اللون الأسود يسود ازياء  النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى اليوم

شهد اليوم الرابع من فعاليات مهرجان الجونة السينمائى لدورته الثالثة لعام 2019، مجموعة متنوعة و مختلفة عن الأيام السابقة من إطلالات النجمات المصريات.

وقد اختلفت إطلالات الفنانات بين التصميمات المختلفة ولكن سيطر اللون الأسود على أزيائهن، فظهرن بإطلالة جريئة و ملفته إلى حد ما ، وارتدت الفنانة منى زكي جمبسوت كشف عن جزء من بطنها فيما اعتمدت على بنطلون ذي تصميم غير تقليدى.

واختارت الفنانة بشرى فستانا أسود طويلا ذا أكمام مكشوفة من توقيع المصمم Gaby Charbachy، واتسم الجزء السفلي من الفستان بأنه مزين بالكرانيش، فيما ظهرت علا رشدى زوجة الفنان أحمد داوود بفستان أسود متوسط الطول و مكشوف الأكتاف، وتميز بالتطريزات الجذابة.

فيما ظهرت أيضا كل من الفنانة نسرين طافش و إيمان العاصى و بسمة بإطلالات بذات اللون الأسود ، ولكن اختلف تصميم فستان كل فنانة عن الأخرى.

منى زكى الأجرأ .. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى