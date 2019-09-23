القبض على أربعة مطلوبين بقضايا مالية كبيرة تقدر بالملايين

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان إدارة التنفيذ القضائي القت القبض على أربعة مطلوبين بقضايا مالية تقدر بالملايين في العاصمة عمان واربد والبلقاء.

وذكر الناطق الإعلامي في بيان اليوم ان العاملين في إدارة التنفيذ القضائي تمكنوا بعد متابعة عدد من الأشخاص المطلوبين بقضايا مالية كبيرة من تحديد أماكن أربعة منهم في مناطق بالمملكة والقاء القبض عليهم.

وأضاف أنه تم القاء القبض على مطلوبين اثنين في العاصمة أحدهم بحقه 18 طلبا بمبالغ مالية تقدر بحوالي 5ر11 مليون دينار، والآخر مطلوب بقضية مالية بمبلغ مليون و73 الف دينار، فيما القي القبض على الثالث الذي بحقه 15 طلبا غرب مدينة اربد، والرابع الذي بحقه 20 طلبا في محافظة البلقاء.

وقال انه سيتم احالة المقبوض عليهم الى مصادر طلباتهم.