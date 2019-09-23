الرزاز يبحث مع السفير القطري سبل تعزيز العلاقات بين البلدين



عمان 23 أيلول (بترا)- استقبل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، السفير القطري في عمان، الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة سامي الداوود، بحث العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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