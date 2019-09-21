دهس شاب على طريق المطار وإصابة 6 أشخاص بتصادم 9 مركبات بمحافظة البلقاء

قضى شاب عشريني إثر تعرضه لإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم، جراء حادث دهس تعرض له صباح اليوم السبت من قبل مركبة على طريق المطار في عمان، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان ان فرق الإسعاف قامت بإخلاء المتوفى إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية.

كما أصيب ستة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع اليوم السبت بين تسع مركبات في منطقة طلوع الخشامين في محافظة البلقاء .

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان ان فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى السلط الحكومي، واصفة حالة المصابين العامة بالمتوسطة .

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