لحلب المزيد من اموال السعودية والامارات.. ترامب الكذاب يهدد - لفظياً فقط - بتوجيه ضربة عسكرية قوية لايران
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جرينتش+2 05:42
صوت فتح الإخباري: توتر في العلاقات بين اردوغان وقيادة حماس بدعوى انحيازها لمحور المقاومة

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