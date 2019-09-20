لحلب المزيد من اموال السعودية والامارات.. ترامب الكذاب يهدد - لفظياً فقط - بتوجيه ضربة عسكرية قوية لايران
أهم العناوين
جرينتش+2 09:19
بشائر التغيير في الافق العربي: من تونس إلى الجزائر إلى السودان.. وما بعدهما

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني