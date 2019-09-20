الاعلان عن نتائج القبول الموحد لحملة الشهادات الاجنبية

عمان 19 ايلول (بترا)- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الخميس، نتائج القبول الموحد لحملة الشهادات الاجنبية للعام الجامعي 2019 – 2020.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن الوزارة: فإن على الطالب الدخول إلى الرابط الالكتروني الموجود على وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي من خلال الرقم الوطني لمعرفة نتيجة القبول.

http://www.admhec.gov.jo/default.aspx

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