وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في احد المستشفيات بمدينة جدة السعودية/ فيديو

أعلنت إذاعة تونسية محلية، اليوم الخميس 19 سبتمبر/أيلول، وفاة الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، في أحد المستشفيات في مدينة جدة السعودية.

ونقلت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية نبأ عاجلا حول وفاة زين العابدين بن علي، متأثرا بمرضه، الذي نقل على أثره المستشفى في مدينة جدة السعودية.

وقالت الإذاعة التونسية إنه توفي، اليوم الخميس، الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في السعودية، بعد صراع مع المرض، نقل بسببه مؤخرا إلى أحد المستشفيات بالسعودية.

ولم تنشر “موزاييك إف إم” تفاصيل إضافية حول طبيعة الوفاة، أو المكان الذي سيدفن فيه الرئيس التونسي الأسبق أو طبيعة الجنازة التي ستقام له.

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