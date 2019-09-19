السلطات السعودية تتجاهل المطالبات الاردنية والفلسطينية بالافراج عن 60 معتقلاَ لديها بشبهة العلاقة مع حركة حماس
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جرينتش+2 02:12
القبض على 33 مروجا للمخدرات بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة/ فيديو

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