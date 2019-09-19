الإفراج عن جميع موقوفي “البحارة “ وانهاء ذيول احداث الرمثا

نقلت يومية الغد عن النائب خالد ابو حسان قوله إن الجهود التي بذلت خلال الاسابيع الماضية من ابناء الرمثا قد تكللت بالافراج عن جميع الموقوفين ورفع الحظر والمنع عن 438 بحارا.

وثمن أبو حسان استجابة الأجهزة المعنية لمطالب أبناء الرمثا عامة بالافراج عن الموقوفين ورفع الحظر عن البحارة.

ودعا إلى الالتفات والعمل بجدية ومنهجية مع التحديات والظروف الصعبة التي يعيشها أبناء الرمثا.

وكانت الأجهزة الامنية أوقفت 17 شخص من أبناء الرمثا وحولتهم إلى محكمة أمن الدولة للاشتباه بتورطهم في أعمال شغب وقعت في الرمثا على خلفية احتجاجاجهم على الاجراءات التعقيدية في مركز حدود جابر . وقررت المحكمة ايقافهم 10 ايام على ذمة التحقيق قبل ان تفرج عنهم تباعا.