4 وفيات اثر حادث تصادم بين مركبة وتريلا على الطريق الصحراوي

قضى أربعة أشخاص وأصيب شخص آخر بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم الاربعاء بين مركبة وتريلا على الطريق الصحراوي/ مثلث الشركة العربية، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان ان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله و إخلاء الوفيات إلى مستشفى الكرك الحكومي،واصفة حالة المصاب العامة بالمتوسطة

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