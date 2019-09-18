احمد الطيبي: انتهى عهد نتنياهو وسقطت صفقة القرن وهذه صفعة من عرب الداخل لنتنياهو وللرئيس ترامب

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الناصرة – خدمة قدس برس

أظهرت نتائج عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، تقدم طفيف لحزب “أزرق أبيض” (كحول لافان) بزعامة رئيس الأركان السابق للجيش بيني غانتس، على حزب “الليكود” برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .

وقالت القناة “12” العبرية: إن إسرائيل استيقظت صباح اليوم الأربعاء، على حسم غير واضح ينص على أنه ليس (لليكود) ولا لـ (أزرق أبيض) الغالبية العظمى المكونة من 61 نائبا.

وأضافت أنه بعد فرز 92 في المائة من الأصوات، حصل كل من حزب كحول لافان وحزب نتنياهو على 32 مقعد لكل منهما .

وحصلت “القائمة العربية المشتركة” على 12 مقعدا، وحزب “شاس” الحريدي على 9 مقاعد و”إسرائيل بيتنا” بزعامة وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان 9 مقاعد، وحزب التوراة اليهودية 8 مقاعد وحزب اليمين على 7 مقاعد والعمل جسر 6 مقاعد والمعسكر الديمقراطي (حزب العمل سابقا) 5 مقاعد.

ويستدل من النتائج أن كتلة اليمين حصلت على 56 مقعد فيما حصلت كتلة اليسار والمركز على 55 مقعد.

وذكرت القناة أن حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة ليبرمان سيكون بمثابة بيضة القبان .

وقال نتنياهو في أعقاب هذه الانتخابات في خطاب أمام حشد من أنصاره: “في الأيام المقبلة، سندخل في مفاوضات لإقامة حكومة صهيونية قوية ولمنع حكومة معادية للصهيونية خطيرة”.

وأضاف: انه يسعى إلى تشكيل حكومة مع كل تيار صهيوني في البلاد وانه يتفاوض مع أحزاب اليمين من أجل تشكيل حكومة كهذه.

ورأى أن “دولة إسرائيل تقف امام فرص كبيرة وتواجه تحديات جمة أمنية من جانب إيران وان خطة ترمب، ويجب تشكيل حكومة قوية لتقوم بحماية الدولة كدولة الشعب اليهودي ولا يمكن لهذه الحكومة أن تعتمد على الأحزاب العربية المعادية لإسرائيل”، حسب تعبيره.

من جهته، صرّح رئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس أن الحزب افلح في انجاز مهمته ليصبح أكبر حزب في “إسرائيل” بحسب النتائج الحالية، مشيرا إلى أنه يجب انتظار النتائج الحقيقية.

وأكد غانتس أن نتنياهو لم يفلح في الفوز بالانتخابات وأن حزب “أزرق أبيض” اثبت أنه حزب فعال وانه سيبقى لأمد طويل.

واعتبر غانتس أن اليوم تبدأ الرحلة لإصلاح المجتمع الإسرائيلي وان ما يقلقه ليس التحديات الأمني الكبيرة وإنما الانشقاقات في المجتمع الإسرائيلي والتي يجب ردمها .

وتابع غانتس يقول انه بدأ باتصالات مع حزبي العمل غيشر والمعسكر الديمقراطي وليبرمان وانه ينوي التحدث مع كافة التيارات .

كما اتصل غانتس مع رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة واتفق معه على الاجتماع لمواصلة الاتصالات .

وقال النائب العربي احمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة: إن الجمهور العربي أعاد ثقته في القائمة المشتركة ، وأضاف أن العنوان الأساس لهذه الانتخابات هو : انتهى عهد نتنياهو وسقطت صفقة القرن وهذه صفعة من عرب الداخل لنتنياهو وللرئيس الأمريكي ترمب.

وأضاف: مسؤوليتنا كبيرة امام جمهورنا العربي وأبناء شعبنا وسنبذل كل جهد لاستغلال الفرص لانجازات ملموسة لمجتمعنا في موضوع العنف والجريمة والتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالاضافة الى موقفنا الوطني بإنهاء الاحتلال وإقامة ألدوله الفلسطينية.

واستطرد قائلا: مصير نتنياهو إما البيت أو السجن لأنه لن يحصل على حكومة حصانة من المحاكمة.

وقال ليبرمان صباح اليوم الأربعاء بعد فوز حزبه بتسعة مقاعد: “الاستنتاج واضح – هناك خيار واحد فقط ، وهي حكومة وحدة وطنية ، حكومة ليبرالية واسعة. لن ننضم إلى أي خيار آخر”.

وأغلقت مراكز الاقتراع في إسرائيل أبوابها معلنة نهاية يوم الانتخابات للكنيست الثانية والعشرين في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس بتوقيت القدس المحتلة، ولكي تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة وتدفق النتائج إلى اللجنة المركزية للانتخابات التي ستقوم في الأيام القليلة القادمة بنشر نتائجها الرسمية.