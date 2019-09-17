وفاة طفلين غرقا في بركة تجميع مياه بمنطقة الرصيفة

توفي طفلمن اليوم الثلاثاء إثر حادث غرق في إحدى برك تجمع المياه في منطقة الرصيفة التابعة لمحافظة الزرقاء.

وصرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني أخلت الوفاتين (10 أعوام و11 عاما) إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي.