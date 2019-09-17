وزارة الداخلية تعلن ان 153 الف سوري غادروا المملكة عبر مركز جابر الحدودي منذ افتتاحه



عمان 17 ايلول ( بترا)-بلغ عدد السوريين الذين غادروا اراضي المملكة من خلال مركز جابر الحدودي منذ افتتاحه في الخامس عشر من شهر تشرين اول الماضي حتى امس حوالي 153 الف شخص منهم حوالي 33 الف شخص يحملون صفة لاجئن، وفق مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية.

واكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء التزام الاردن بمبدأ العودة الطوعية للاجئين السوريين وتسهيل الاجراءات اللازمة لمغادرتهم المملكة.

كما اكدت التزام الاردن بالتعامل مع اللاجئين بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة وتقديم جميع الخدمات الاساسية التي يحتاجونها منذ تخطيهم الحدود الاردنية مشيرة الى اتخاذ قرارات انسانية وعملياتية لترتيب دخولهم واقامتهم ، واجراءات اخرى تضمن الاستجابة الفورية لمتطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم.

وكانت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين اجرت دراسة خلال العام الحالي تتعلق بقياس مدى رغبة اللاجئين السوريين في دول المنطقة بالعودة الطوعية لوطنهم بينت نتائجها ان 2ر75 بالمئة منهم أبدوا رغبة بذلك.

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