امير سعودي معارض يطلق حركة سياسية تتولى مهمات النضال الوطني لاقامة ملكية دستورية في بلاد الحرمين
أهم العناوين
جرينتش+2 04:28
وزارة الداخلية تعلن ان 153 الف سوري غادروا المملكة عبر مركز جابر الحدودي منذ افتتاحه

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني