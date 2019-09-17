محكمة أمن الدولة توقف شاهدا بقضية الدخان وترفع الجلسة ليوم غد



عمان 17 أيلول (بترا)- قرر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء، توقيف شاهد إثبات نيابة عامة بقضية الدخان لتغيير أقواله التي كان أدلى بها عند المدعي العام لصالح متهم بالقضية. واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت بعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس، لأربعة شهود إثبات نيابة عامة. وفي نهاية الجلسة، قرر رئيس المحكمة والهيئة الحاكمة رفعها إلى غد الأربعاء لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة. وكانت محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة المتهمين بقضية الدخان يوم الثلاثاء 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 44 شاهدا من اصل 141 شاهدا، ويحاكم في القضية 29 متهما،ً منهم ستة فارون من وجه العدالة.

وفي القضية أيضا 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الــــ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 تهم جنايات و13 تهمة جنحة.

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