امير سعودي معارض يطلق حركة سياسية تتولى مهمات النضال الوطني لاقامة ملكية دستورية في بلاد الحرمين
أهم العناوين
جرينتش+2 11:21
في ذكرى وفاتها.. تحية كاريوكا راقصة اشتغلت بالسياسة وخبأت انور السادات

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني