جمعت بين الحجاب والتمثيل.. عبلة كامل تحتفل اليوم بعيد ميلادها

تحتفل الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها، وهي التى تدخل قلوب جمهورها بمجرد أن تطل من خلال الشاشة عليهم.. فهى فنانة تشعرك بأنها والدتك بسبب صوته الحنون ومشاعرها الرقيقة، فهى مختلفة عن فنانى جيلها لأنها تبذل جهدا لإقناع المشاهد بالدور الذى تؤديه.

ولدت عبلة كامل فى 17 سبتمبر عام 1960 بقرية تابعة لمركز إيتاى البارود، محافظة البحيرة، وتخرجت من كلية الآداب عام 1984 وبدأت حياتها الفنية من خلال مسرح الطليعة ولكن جاءت شهرتها الحقيقية عندما شاركت فى مسرحية “وجهة نظر” مع الفنان محمد صبحى.

تألقت فى العديد من الأفلام مثل: “اليوم السادس، وداعا بونابرت، للحب قصة أخيرة، هيستريا، سواق الهانم، اسكندرية كمان وكمان” وغيرها، إلا أنها شاركت بدور البطولة كاملة فى بعض الأفلام الكوميدية منها، “اللمبى، اللى بالى بالك، سيد العاطفى، بلطية العايمة، عودة الندلة، خالتى فرنسا، كلم ماما”.

لم تحرم عبلة كامل نفسها من الظهور من خلال الأعمال الدرامية فتميزت بأدوارها من خلال عدد من المسلسلات منها، ليالى الحلمية، المال والبنون، الشهد والدموع، ضمير آبلة حكمت، هوانم جاردن سيتي، أفراح إبليس، سلسال الدم، ولكن اذا أرادنا أن نعرف بداية نجاحها فكان من خلال دور “فاطمة” فى مسلسل “لن أعيش فى جلباب أبى” الذى جسدت بطولته امام الفنان الراحل نور الشريف.

تزوجت الفنانة عبلة كامل مرتين، أولهما من المخرج والممثل أحمد كمال وانفصلت عنه بعد إنجابهما ابنتين، وفى عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندى الذى صرح فى أحد البرامج بأن مهر زواجه منها كان 25 قرشا فقط ولم يحدث أى نقاش بشأن قيمة المهر، وفى ذات مرة بعد ذهابهما للسعودية لأداء فريضة الحج بالأراضى المقدسة، قررت أن ترتدى الحجاب مع الاحتفاظ بالتمثيل ولم تخلعه مرة أخرى، ولكن زواجهما لم يستمر الأ اقل من عامين حيث أعلن انفصالهما فى عام 2005.