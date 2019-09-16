الامن العام يكشف ملابسات تغيب احد المواطنين ويضبط وافدا عربيا تورط بقتله

. قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وفي مساء يوم امس راجع ذوو احد الموطنين مركز امن البيادر وابلغوا عن تغيبه عن المنزل وانقطاع الاتصال به ، وباشر فريق تحقيق من البحث الجنائي والمركز الامني البحث للوقوف على ملابسات تغيبه .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق ومن خلال ما قام به من جمع للمعلومات وقع الاشتباه بوافد من جنسية عربية يعمل حارس عمارة ويملك المواطن المفقود شقة بها ووجود علاقة له بتغيب ذلك المواطن حيث جرى القاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل المواطن بواسطة اداة حادة اثر خلافات انية حصلت بينهما واخفاء جثته في مستودع داخل العمارة السكنية ، حيث عثر على جثة المغدور بدلالته وبالكشف عليها تبين تعرضها للطعن بواسطة اداة حادة.. وسيتم احالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.