إيران تكذب تصريحات بومبيو بشأن مسؤوليتها عن الهجوم الأخير على منشآت نفطية سعودية وتعطيل انتاجها
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جرينتش+2 04:28
عودة آلاف السوريين إلى بيوتهم في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي بعد تحريره من الارهابيين

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