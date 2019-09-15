لافروف يزف لاحرار العرب بشرى انتهاء الحرب في سوريا وعودة الدولة الى الحياة الطبيعية.. وبقيت بؤر توتر فقط
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إعلان نتائج القبول الموحد في العاشرة صباح اليوم على الموقع الإلكتروني لوحدة التنسيق الموحد

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