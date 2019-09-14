طاهر المصري ينفي حديثا منسوبا له حول هوية رئيس الوزراء القادم،

نفى رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري الحديث المنسوب له حول هوية رئيس الوزراء القادم، وخيارات جلالة الملك في هذا الشأن

وقال المصري في بيان مكتوب وزعه اليوم السبت: ظهر في احد المواقع الاخبارية كلاماً صدر عني في مناسبة اجتماعية حول هوية رئيس الوزراء القادم، وحول خيارات جلالة الملك في هذا المضمار.

لقد حاولت طيلة الساعات الماضية أن أسترجع في ذهني أين ومتى صدر عني مثل هذا القول. وللأمانة فإنني لم أجد أي أساس أو كلام أو مناسبة مما أدعاه الخبر. والأهم من ذلك إنني لا أملك المعطيات ولا المعلومات لقول ذلك ولا يحق لي التقول على جلالة الملك فيما ذكره الخبر.

فقد كنت خلال الاسابيع الماضية منهمكاً في شؤون عائلية ضاغطة علي بسبب وفاة الشقيقين زاهي وايمان. وتجنبت حضور الكثير من المناسبات واللقاءات الاجتماعية بسبب هذه الظروف العائلية.

وكان بعض المواقع الاعلامية قد نسب للمصري حديثا، في جلسة خاصة بمنزل وزير سابق ،حول الأوضاع والأزمات التي يشهدها ويواجهها الأردن؛ سواء على الصعيد المحلّي أو الخارجي، مستعرضا جملة من المواضيع التي تشغل المتابعين والمراقبين.

وزعمت هذه المواقع ان وضع الحكومة الحالية قد نال نصيباً من الحوارات، وصولا إلى التنبؤ بهويّة رئيس الحكومة القادم، حيث فاجأ المصري الحضور بالقول: إنّ جلالة الملك لن يقوم بتكليف أيّ من رؤساء الوزارات السابقين بتشكيل الحكومة القادمة التي ستخلف الوزراة الحالية ، مضيفا ان الرئيس القادم سيكون مفاجأة للجميع وما عليكم سوى الانتظار .