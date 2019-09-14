لافروف يزف لاحرار العرب بشرى انتهاء الحرب في سوريا وعودة الدولة الى الحياة الطبيعية.. وبقيت بؤر توتر فقط
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جرينتش+2 11:39
10 طائرات حوثية مُسيرة تشعل الحرائق اليوم في معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية/ فيديو

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