10 طائرات حوثية مُسيرة تشعل الحرائق اليوم في معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية/ فيديو

الرياض -وكالات

اعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة، التي تسيطر عليها الجماعة في صنعاء، إن “سلاح الجوِ المسيِر نفذ عملية هجومية واسعة بعشرِ طائرات مسيرة استهدفت مصفات بَقيقٍ وخريٍص التابعتينِ لشركة آرامكو في المنطقة الشرقية صباح يومنا هذا، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وقد سميت هذه العملية بعملية توازن الردعِ الثانية”، وذلك حسب قناة “المسيرة”.

وأضاف البيان: “تعتبر هذه العملية إحدى أكبرِ العمليات التي تنفذها قواتنا في العمقِ السعودي وقد أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة ورصد مسبقٍ وتعاونٍ من الشرفاء والأحرارِ داخل المملكة”.

وتابع: “نعد النظام السعودي أن عملياتنا القادمة ستتوسع أكثر فأكثر وستكون أشد إيلاما مما مضى طالما استمر في عدوانه وحصاره، ونؤكد أن بنك أهدافنا يتسع يوما بعد يوم وأنه لا حل أمام النظامِ السعودي إلا وقف العدوان والحصار على بلدنا”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد اعلنت إن طائرات مُسيرة استهدفت صباح اليوم السبت، معملين في شركة أرامكو، ما أدى لاندلاع حريقين في معملين تابعين للشركة.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، تمكن فرق الأمن الصناعي بشركة “أرامكو” من السيطرة على حريقين اندلعا في معملين تابعين للشركة استهدفتهما طائرات مسيرة صباح اليوم.

وصرّح متحدث أمني بوزارة الداخلية السعودية بأنه “عند الساعة الـ 04:00 من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو في عملية السيطرة على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار”.

وأضاف “تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك”.

ولم يكشف أو يتهم المصدر الأمني أي جهة بالوقوف خلف الهجوم.

ويُشار إلى أن جماعة “أنصار الله” الحوثي، هددت مرارًا وتكرارًا باستهداف مصانع ومواقع ومصالح سعودية ردًا على ما تصفه بـ “التدخل” السعودي في اليمن.

وسابقًا شنّ الحوثيون هجمات على مطارات سعودية وأهداف في المملكة بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية.

وفي وقت لاحق هذا اليوم، افاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية انه سوف يتم الكشف عن تفاصيل احدى العمليات الكبرى للطيران المسير في العمق السعودي خلال الساعات القادمة.

ولم يشر المتحدث باسم القوات اليمنية الی مكان العملية، في حين لاتزال أعمدة الدخان تتصاعد من معملين في شركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية .

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