حلا شيحة تقفز من الحجاب الى الفاضح من الازياء والثياب

ردت الفنانة المصرية على الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا بعد خضوعها لجلسة تصوير بملابس جريئة لإحدى المجلات، بمطالبة جمهورها احترام خصوصيتهاوعدم التعدي عليها.

وللمرة الأولى بعد تخليها عن ارتداء الحجاب والعودة الى الأضواء كشفت الفنانة عن جسدها.

وقالت شيحة: لا أعلم سبب الحملة الشرسة ضدي في مواقع التواصل، ملابسي حرية شخصية وأنا من سيحاسب على أفعالي، لماذا كل هذه الضجة لمجرد جلسة تصوير؟

وأضافت: «كنت أعلم أن أي تصرف يصدر مني بعد عودتي للفن سيكون محل جدل ونقاش بين الأغلبية، ولكن أرفض ربط كل تصرفاتي بالدين والعبادة، الدين دين ترغيب وسماحة وليس انتهاكا للحقوق والحريات».

وأوضحت: لي الحق أن أمارس حياتي كيفما أشاء، أفعل الخطأ والصواب مثل الجميع، أريد أن أعيش حياتي بشكل طبيعي بعيدا عن التشدد أو فرض رأي معين علي، مؤكدة أنها تراجع نفسها وتحاسبها في كل الأوقات، مطالبة الجميع باحترام حريتها الشخصية وعدم التطاول أو التجاوز في حقها.

وكانت الفنانة حلا شيحة قد استفزت الكثير من مواقع التواصل الإجتماعي بعرض ازياء جديد، أجرته لصالح إحدى المجلات الفنية وظهرت في الصور بأكثر من إطلالة جريئة بملابس مكشوفة، مما إثارت غضب جمهورها خاصة أن هذه أول جلسة تصوير جريئة تجريها بعد خلعها الحجاب وعودتها للفن مرة أخرى.

وظهرت حلا شيحة بإطلالات متنوعة، واحدة بـ”توب” مخطط باللون الأبيض والأزرق، ولكنه قصير كشف عن بطنها وعليه جيب باللون الأزرق مفتوحة لآخر ساقيها من الأمام.

وأخرى بجمبسوت باللون الأسود مفتوح من عند ساقيها، كما ظهرت حلا شيحة في إطلالة أخرى بجانب حمام السباحة بفستان قطعتين يكشف بطنها وساقها للآخر والتي رأها البعض بها الكثير من الجرأة، وغيرهم من الإطلالات المثيرة التي أنتقدها جميع جمهورها، هاجمها بشدة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال حلا شيحة، هو مسلسل “زلزال”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، نسرين أمين، هنادي مهنا، مصطفى منصور.