لافروف يزف لاحرار العرب بشرى انتهاء الحرب في سوريا وعودة الدولة الى الحياة الطبيعية.. وبقيت بؤر توتر فقط
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جرينتش+2 11:39
الامم المتحدة: ضم اراضي الآخرين محاولة للعودة إلى عالم لم يعد موجودًا في القرن الـ 21

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