لافروف يزف لاحرار العرب بشرى انتهاء الحرب في سوريا وعودة الدولة الى الحياة الطبيعية.. وبقيت بؤر توتر فقط
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جرينتش+2 06:45
ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية يعلن دعمه لمطالب المعلمين وتغليب لغة الحوار معهم

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