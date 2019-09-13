غرينبلات المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، يتراجع عن استقالته لكي يتولى قيادة "صفقة القرن" التي ستطرح قريبا
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جرينتش+2 12:23
داوود أوغلو يعلن رسميا اليوم استقالته من حزب السلطان اردوغان

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