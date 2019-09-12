توقيف شخص حاول السطو على محل صرافة بمرج الحمام 14 يوما

قرر مدعي عام غرب عمان توقيف مُنفذ عملية السطو الفاشلة على أحد محال الصرافة في منطقة مرج الحمام بعمّان، 14 يوما في الجويدة بجناية الشروع بالسرقة.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قال إن بلاغاً ورد صباح الخميس لمديرية شرطة جنوب عمان بدخول شخص لأحد محال الصرافة في منطقة مرج الحمام وإشهاره سلاحاً نارياً بحوزته محاولاً سلب مبلغ مالي من داخل المحل.

وأضاف الناطق الإعلامي، أن مواطنين وأحد مرتبات إدارة البحث الجنائي تواجدوا في الموقع، وأحبطوا محاولة السطو وألقوا القبض عليه، حيث ضُبط بحوزته مسدس بلاستيكي وعصا كهربائية وعلبة غاز.