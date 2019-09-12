إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم 6 مركبات على اوتوستراد عمان- الزرقاء

أصيب ستة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اليوم الخميس، إثر حادث تصادم وقع بين ست مركبات على طريق أوتوستراد عمان / الزرقاء في محافظة الزرقاء، وفق ما أفاد به الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.

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