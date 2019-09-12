برسم اطلاع العربان المتهافتين على التطبيع معها .. موقع أمريكي يكشف عن تنصت إسرائيل حتى على البيت الأبيض
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جرينتش+2 06:52
إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم 6 مركبات على اوتوستراد عمان- الزرقاء

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