مدفعية الاحتلال تقصف ظهر اليوم 3 مراصد للمقاومة شمالي قطاع غزة

غزة – خدمة قدس برس

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، ثلاثة مراصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح.

وقال مراسل “قدس برس” في غزة إن مدفعية الاحتلال المتمركزة في موقع “زكيم” العسكري أطلقت بعد ظهر اليوم عدة قذائف تجاه ثلاثة مراصد لحماة الثغور التابع للمقاومة الفلسطينية شمال غرب بلدة “بيت لاهيا” إلى الشمال من قطاع غزة.

وأضاف أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات في الأرواح، إلا ان القذائف أصابت المراصد بشكل مباشر مما تسبب في أضرار كبيرة فيها.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، ان دبابة اسرائيلية قصفت موقعيْن عسكرييْن تابعيْن لحركة “حماس” شمالي قطاع غزة، وذلك ردًّا على اطلاق ثلاثة قذائف صاروخية من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

ولم يوضح المتحدث الإسرائيلي ما إذا كانت هذه القذائف سقطت على المستوطنات، أو تم اعتراضها من قبل نظام التصدي للصواريخ المعروف باسم “القبة الحديدية”.

وذكرت وسائل اعلام عبرية، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار، في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في “غلاف غزة” جراء اطلاق الصواريخ من القطاع.

يشار إلى أن الليلة الماضية شهدت اطلاق صاروخين تجاه مدينتي اسدود وعسقلان شمالي قطاع غزة وذلك بالتزامن مع عقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمرا انتخابيا في اسدود مما دفع حراسه الى اخلائه من المكان.