صواريخ غزة تقتحم حلبة الانتخابات الاسرائيلية وترغم نتنياهو الجبان على قطع خطابه والهرولة سريعاً الى الملجأ/ فيديو
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جرينتش+2 06:17
شركة البوتاس العربية تنظم وتستضيف مؤتمراً عالمياً بعنوان (يوم الأسمدة المتخصصة)

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