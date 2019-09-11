ادارة البحث الجنائي تحذر الاردنيين من أسلوب احتيالي إلكتروني جديد

حذرت ادارة البحث الجنائي، وحدة الجرائم الالكترونية المواطنين من اسلوب احتيالي مالي الكتروني جديد برز في الآونة الاخيرة من خلال تعاملها مع عدد من القضايا التي تقدم بها عدد من المواطنين.

ومن خلال التحقيق فيما ورد من شكاوى للوحدة فان الاسلوب الاحتيالي يتلخص بايهام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بوجود شركات تتعامل في تداول الاسهم في البورصات العالمية، وعند الدخول لمواقع تلك الشركات يطلب من الشخص استخدام تطبيق خاص وادخال البيانات الشخصية، ليتم لاحقا الاتصال به هاتفياً من شخص يدعي انه مدير لتلك الشركة ليوهم الشخص بمصداقية الشركة وضمان الربح الاكيد، ليقوم التطبيق فور مباشرة تحويل الاموال وشراء الاسهم باضافة ارباح وهمية وزيادة تلك الارباح بشكل مستمر مما يدفع الشخص لشراء المزيد من الاسهم طمعاً بالمزيد من الارباح.

كما ويقومون بارسال ارباح بسيطة في البداية او ارسال اسماء وارقام اشخاص قاموا بالربح ليبقى ذلك الشخص على ثقة بهم ، ليتفاجأ بعد ذلك وعند محاولة سحب المبالغ او بيع الاسهم بأنها وهمية، وانه وقع ضحية احتيال مالي الكتروني.

وتهيب الادارة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الالكترونية المختلفة عدم التعامل مع مثل تلك المواقع والاعلانات التي تنشر عن طريقها ، لكي لا يقعوا ضحية اي عملية احتيال مالي الكتروني خاصة ان المحتالين في مثل تلك القضايا يتواجدون في دول مختلفة من العالم مما يعقد عمليات المتابعة والتحقيق .