الجيش الإسرائيلي يعترف صباح اليوم باسقاط طائرة مسيرة تابعة له في قطاع غزة، وحركة حماس تعلن الاستيلاء عليها
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جرينتش+2 10:18
ترامب، وكوشنر، وبيركوفيتش وسياسة الاستهتار بالدول والشعوب العربية والإسلامية

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