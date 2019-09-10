الجيش الإسرائيلي يعترف صباح اليوم باسقاط طائرة مسيرة تابعة له في قطاع غزة، وحركة حماس تعلن الاستيلاء عليها

أكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة (درون) تابعة له في قطاع غزة، فجر الليلة.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي ادرعي: “في ساعات الليلة الماضية سقطت طائرة مسيرة صغيرة في جنوب قطاع غزة. يتم التحقيق في الحادث”.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن حركة “حماس” تستولي على طائرة مسيّرة من طراز “كواد كابتر” بعد إطلاق النار عليها شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وفقًا للتقارير، فقد قام عناصر حماس المنتشرين على طول الحدود مع إسرائيل بإطلاق النار على الطائرة، مما تسبب في سقوطها والسيطرة عليها.

يشار الى أن حزب الله اللبناني أعلن، أمس الاثنين، عن اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود اللبنانية- الإسرائيلية، باتجاه بلدة رامية الجنوبية. وفي وقت لاحق أكد الجيش الإسرائيلي ذلك.