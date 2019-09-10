اكدت انها بخير.. ميادة الحناوي تكشف عن مشروع غنائي جديد

(CNN)– قالت المطربة السورية ميادة الحنّاوي لـ CNN بالعربية، إنها في أفضل حالاتها، في أعقاب الحفل الذي أقيم في مسرح “أوبرا دمشق” الذي غابت عنه لأكثر من تسع سنوات، مساء الخميس.

وجاء الحفل ضمن الفعاليات المرافقة لمعرض دمشق الدولي الـ 61، بمرافقة الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية، وقدمت ميادة الحناوي مجموعة من أشهر أغانيها والتي لطالما حازت إعجاب جمهورها خلال مسيرة فنية امتدت لأربعة عقود.

وفي حديثها مع CNN بالعربية، أشادت ميادة الحناوي بتفاعل الجمهور التونسي معها ودعمها، بعد تعثرها على مسرح مهرجان صفاقس الدولي، كما كشفت لنا عن مشروع غنائي جديد لها تحت عنوان “ياما سنين ضاعوا علينا”، من ألحان عبد العظيم محمد.

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