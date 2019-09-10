احباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة اخفيت داخل علب حلويات

ادارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة اخفيت بطريقة سرية داخل علب من الحلويات وتحبط في قضية اخرى تهريب ٨ الاف حبة مخدرة اخفيت داخل احدى المركبات التي تحمل لوحة ارقام عربية.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام مجهولين باخفاء كمية من الحبوب المخدرة داخل طرد يحوي كمية من الحلويات، حيث تولى فريق تحقيقي خاص من الادارة متابعة تلك المعلومات .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق تمكن من خلال جمع المعلومات من تحديد مكان الطرد البريدي الذي كان متوجهاً الى احدى دول الجوار وجرى ضبطه وبتفتيشه عثر على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة أُخفيت بطريقة سرية داخل علب الحلويات ، ووقع الاشتباه على شخصين بتورطهما بالقضية والقي القبض على احدهما فيما البحث جارٍ عن الاخر .

وفي سياق متصل تمكن العاملون في قسم مخدرات العقبة من القاء القبض على شخص من جنسية عربية داخل احد المعابر الحدودية بعد ورود معلومات حول نيته تهريب كمية من الحبوب المخدرة بواسطة مركبته الى احدى دول الجوار ، حيث جرى تفتيش المركبة وعثر داخل احد اجزائها الميكانيكية على ٨٠٠٠ حبة مخدرة وبوشرت التحقيقات.