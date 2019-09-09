"حماس" تكشف اعتقال السلطات السعودية أحد قادتها قبل 5 أشهر وتطالب بالإفراج عنه وجميع الفلسطينيين المعتقلين
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جرينتش+2 01:49
“حماس” تكشف اعتقال السلطات السعودية أحد قادتها قبل 5 أشهر وتطالب بالإفراج عنه وجميع الفلسطينيين المعتقلين

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