حزب الله يعلن فجر اليوم اسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية والاستيلاء عليها لدى عبورها الحدود الجنوبية للبنان



أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الاثنين، عن اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود اللبنانية- الإسرائيلية، باتجاه بلدة رامية الجنوبية.

وأضاف الحزب في بيان له نشرته قناة “المنار” المقربة منه “إن الطائرة المسيرة الإسرائيلية أصبحت الآن بيد المقاومين”.

وأكد الجيش الإسرائيلي، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية تابعة له داخل الأراضي اللبنانية، “خلال عمل روتيني ولا خشية من تسريب معلومات منها”.

وكان حزب الله توعد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء للبنانية متهما إسرائيل بشن هجوم بطائرتين من هذا النوع في الـ25 من آب/أغسطس في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت.

ويأتي إسقاط الطائرة الإسرائيلية، بعد أسبوع على توتر محدود شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية في الأول من أيلول/سبتمبر مع إعلان حزب الله تدمير آلية عسكرية إسرائيلية على الجهة المقابلة من الحدود.

وكرر الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله في خطابات عدة خلال الأسبوعين الماضيين نيته استهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية بشكل لا يستنفذ “إمكانيات الدفاع الجوي” لديه.