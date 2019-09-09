حريق ضخم في محل اقمشة بمنطقة وكالة البلح التجارية على كورنيش النيل وسط القاهرة

شب حريق هائل داخل أحد محال الأقمشة، في منطقة وكالة البلح التجارية على كورنيش النيل في القاهرة.

وقال شهود عيان لوكالة “سبوتنيك” إن الحريق قد شب في محل أقمشة بمنطقة وكالة البلح الشهيرة، على كورنيش النيل وسط القاهرة، وامتدت النيران لتلتهم العقار الموجود فيه المحل.

وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية أن قوات الدفاع المدني تواصل جهودها للسيطرة على النيران قبل أن تتسع فجوة الخسائر في المنطقة المكتظة بالمحال التجارية الخاصة بالملابس والأقمشة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق في محلات الأقمشة بمنطقة وكالة البلح بوسط البلد.

​وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ15 سيارة إطفاء وتم فرض كردون أمني.