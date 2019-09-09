تعازينا بوفاة شقيقة د. هاني الحصاونة

بالغ العزاء لمعالي الاخ الكبير الدكتور هاني الخصاونة واخوانه، بوفاة شقيقتهم المرحومة الحاجة فيروز الخصاونة “ام بشير”.

اسرة “المجد” اذ تشارك “ابا محمد” احزانه برحيل شقيقته، لتضرع للمولى عز وجل ان يلهم معاليه واخوانه، ونجليه محمد ود. بشر ، وابناء الفقيدة، وعموم عشيرة الخصاونه جميل الصبر والسلوان، وان يتغمد الراحلة العزيزة بواسع رحمته ورضوانه.

انا لله وانا اليه راجعون

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