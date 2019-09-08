جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات حربية على مواقع في قطاع غزة ردا على طائرة مسيرة قصفت مركبة عسكرية اسرلئيلية
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جرينتش+2 09:17
جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات حربية على مواقع في قطاع غزة ردا على طائرة مسيرة قصفت مركبة عسكرية اسرلئيلية

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