جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات حربية على مواقع في قطاع غزة ردا على طائرة مسيرة قصفت مركبة عسكرية اسرلئيلية
أهم العناوين
جرينتش+2 03:36
المعلمون يواصلون إضرابهم داخل المدارس والطلبة يعودون الى منازلهم.. والخاسر هو الوطن

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني