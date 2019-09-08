المعلمون يواصلون إضرابهم داخل المدارس والطلبة يعودون الى منازلهم.. والخاسر هو الوطن



عمان 8 أيلول(بترا)-جرت في معظم مدارس المملكة فعاليات الطابور الصباحي بشكل اعتيادي، فيما توجه طلبة إلى غرفهم الصفية في بعض المدارس، وبقي آخرون في الساحات في مدارس أخرى في المملكة ،في الوقت الذي امتنع فيه المعلمون عن الدخول للغرف الصفية لإعطاء الحصص المعتادة تنفيذا للإضراب الذي دعت اليه نقابة المعلمين للمطالبة بصرف علاوة مهنة بنسبة 50% على رواتبهم.

وعاد طلبة ممن توجهوا الى مدارسهم صباح اليوم الاحد الى منازلهم مبكرا، فيما خلت ساحات مدارس من الطلبة وتجمع اعداد خارج الاسوار وفي الشوارع المحيطة .

ويصل عدد طلبة المدارس الحكومية الى نحو مليون ونصف المليون طالب، فيما يصل عدد المعلمين الى نحو 80 الف معلم ومعلمة وعدد المدارس 3870 مدرسة.

وقد واصلت المدارس الخاصة عملية التعليم بشكل اعتيادي.

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