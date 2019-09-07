قوات الاحتلال تعتقل طالبة جامعية في البيرة وتداهم منازل برام الله

رام الله- معا- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، الطالبة في جامعة بيرزيت سماح جردات بعد اقتحام منزلها في مدينة البيرة بالضفة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي قرية عين قينيا غرب رام الله، وداهمت منزل الأسير أيسر معروف وعددا من بيوت أقاربه.

وأفادت نور حامد، زوجة الأسير معروف، أن الاحتلال عاث خرابا في منزلها ومنازل أقرباء زوجها، وأن حجم الدمار الذي خلفه الجنود خلفهم في جميع غرف البيت كان كبيرا، قبل أن ينسحبوا ويستولوا على ذاكرة تخزين.

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