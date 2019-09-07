عاجل.. فتى فلسطيني يطعن مستوطنين صباح اليوم في بلدة عزون قرب قلقيلة بالضفة المحتلة

قلقيلية- معا

أصيب مستوطنان، اليوم السبت، طعناً في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفاد مراسل معاً، ان شابا فلسطينيا هاجم الاسرائيليين خلال دخولهما لاحدى عيادات الاسنان في بلدة عزون، قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.

وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال ما زالت تجري عمليات بحث في المكان عن الشاب، بعد ان نصبت الحواجز على كافة مداخل البلدة.

كما أغلقت قوات الاحتلال البوابة المقامة على مدخل بلدة عزون وانتشرت في المكان.

وافاد مصدر طبي اسرائيلي، ان احد المصابين شاب في السابعة عشر من العمر ووصفت إصابته بالخطيرة، وآخر في الستين من العمر ووصفت اصابته بالطفيفة، وتم نقلهما الى المستشفى.

ولم تجزم أجهزة الأمن الإسرائيلية بخلفية الحادث، لكنها قالت إنها تشتبه بأن ما حدث على خلفية “قومية” وطنية.

وتحدث مصدر طبي اسرائيلي ان احد المصابين الاثنين هو شاب في السابعة عشر من العمر وان اصابته خطيرة بينما المصاب الآخر في الستين من العمر وقد تعرض لإصابة طفيفة.

وافادت مصادر فلسطينية ان الشاب الذي طعن الاسرائيليين قد سلم نفسه لأجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية، دون الافصاح عن هويته.

وقد تم نقل الاسرائيليين على وجه السرعة الى المستشفى بينما وصلت الى مكان الحدث قوات معززة من الجيش الاسرائيلي.

وقالت مصادر اسرائيلية لاحقا ان الشاب تعرض للطعن من جهة الخلف، وان اصابته بالغة غير ان حالته مستقرة. اما والده فقد اصيب بجرح في يده.

وجاء ان الاب وابنه وشقيق الاب توجهوا الى عزون حيث هاجمهم صبي فلسطيني لم ترد تفاصيل عنه لغاية الآن.

وقال شقيق الاب الذي كان يرافق المصابين الاثنين الإسرائيليين في عزون، انه حين نزل الثلاثة من عيادة طبيب الاسنان في القرية، تقدم منهم صبي في الخامسة عشرة من العمر وسألهم إن كانوا يهودا، وحين اجابوه بنعم، طعن اثنين منهم.

وقد قدم طبيب الاسنان على ما يبدو الإسعاف الاولي للمصابين.